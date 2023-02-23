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الخارجية الصينية: تعاون موسكو وبكين يساهم في تعزيز السلام والتنمية

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الخارجية الصينية: تعاون موسكو وبكين يساهم في تعزيز السلام والتنمية
AP
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قال المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ ون بين، في إفادة صحفية اليوم، إن الصين وروسيا تقيمان علاقات وثيقة على مختلف المستويات، مما يساهم في الحفاظ على السلام والتنمية في كل العالم.

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وأضاف: "هناك تعاون وثيق بين روسيا والصين على مختلف المستويات، وهو يساهم في تعزيز تطور العلاقات الثنائية ويساهم في نشر السلام والتنمية في كل العالم".

ووفقا للدبلوماسي الصيني، يجري تبادل طبيعي وتعاون مثمر بين الدولتين في مجال التجارة الثنائية.

وقال: "وتتمتع هذه التجارة الثنائية، بنزعة جيدة نحو النمو والتطور".

يوم الثلاثاء الماضي، وصل إلى موسكو وانغ يي، رئيس مكتب الشؤون الخارجية في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.

وخلال ذلك التقى الضيف الصيني مع الرئيس  فلاديمير بوتين، وكذلك مع وزير الخارجية سيرغي لافروف وسكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف.

المصدر: نوفوستي

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