باتروشيف: دعمنا لموقف بكين بشأن تايوان ثابت

أكد سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيقولاي باتروشيف، في اجتماع مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية الصيني، وانغ يي، أن دعم روسيا للصين بشأن تايوان وشينجيانغ والتبت وهونغ كونغ، ثابت ولا يتغير.

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وقال باتروشيف: "أود أن أؤكد من جديد دعمنا الثابت لبكين، بشأن قضايا تايوان وشينجيانغ والتبت وهونغ كونغ، التي يستخدمها الغرب لتشويه سمعة الصين".

وأشار إلى أن الغرب يعمل ضد روسيا والصين، وذلك على حساب الدول النامية.

وقال: "الأحداث الدامية التي أطلقها الغرب في أوكرانيا، هي مجرد مثال واحد.. كل هذا يتم ضد روسيا والصين، وكذلك على حساب الدول النامية".

ووصل وانغ يي إلى موسكو، يوم الثلاثاء، وقالت الخارجية الروسية، إن الوزير سيرغي لافروف سيلتقي مع وانغ يي يوم الأربعاء.

ووفقا لصحيفة "بلومبرغ"، يحمل عضو مجلس الدولة الصيني وانغ يي اقتراح سلام جديدا لإنهاء الصراع.

وفي وقت سابق، لم يستبعد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع وانغ يي خلال زيارته لموسكو.

المصدر: نوفوستي + RT