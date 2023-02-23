عمدة دونيتسك: القوات الأوكرانية تستهدف مركز المدينة بالصواريخ

أفاد رئيس بلدية دونيتسك أوليكسي كولمزين بأن وسط المدينة استهدف من قبل القوات الأوكرانية.

وأضاف رئيس بلدية دونيتسك في منشور: "وسط دونيتسك تحت القصف".

وأفاد مراسل RT في دونيتسك يوم الثلاثاء الماضي، بأن نظام كييف استهدف المدينة وضواحيها بـ 109 صواريخ وقذائف خلال 24 ساعة الماضية، متسببا في إصابة شخصين، وإلحاق أضرار بـ 4 أبنية سكنية ومرافق بنية تحتية.

وتواصل القوات الأوكرانية بشكل متواصل استهداف المناطق المدنية والبنى التحتية في دونيتسك.

المصدر: نوفوستي