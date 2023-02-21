قوات كييف تستهدف مدينة دونيتسك بـ 109 مقذوفات خلال اليوم الماضي

أفاد مراسل RT في دونيتسك، بأن نظام كييف استهدف المدينة وضواحيها بـ 109 صواريخ وقذائف خلال 24 ساعة الماضية، متسببا في إصابة شخصين، وإلحاق أضرار بـ 4 أبنية سكنية ومرفقي بنية تحتية.

وأعلنت السلطات في دونيتسك صباح اليوم أنها سجلت 109 حالات استهداف لأراضي الجمهورية من قبل القوات الأوكرانية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وأوضح مقر الدفاع الإقليمي لدونيتسك في تقريره اليومي أن نظام كييف أطلق ست قذائف من عيار 155 ملم على منطقة كيروفسكي في الجمهورية، كما تم استخدام راجمات الصواريخ، ومدفعية عيار 152 ملم.

وقال بيان مقر الدفاع الإقليمي: "خلال الـ 24 ساعة الماضية، وردت معلومات عن إصابة مدنيين اثنين، في منطقة كويبيشيفسكي في دونيتسك وفولنوفاكيا المحررة سابقا".

المصدر: RT