صحيفة تكشف عن عملية أمنية سرية بولندية في أوكرانيا

قالت صحيفة Wirtualna Polska، إن الحكومة البولندية أرسلت مجموعة من الشرطة الوطنية إلى أوكرانيا، تضمنت مهمتها تنفيذ عملية تطهير بعض الأراضي من الألغام.

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ووفقا للصحيفة، تم الاتفاق على هذه الخطوة بين سلطات الدولتين، بسبب عدم وجود خبراء في صفوف القوات الأوكرانية يمكنهم تنفيذ هذه المهمة، وعدم القدرة على إرسال متخصصين من حلف الناتو بسبب الخشية من رد فعل روسيا.

وتؤكد الصحيفة، أن سلطات كييف طلبت سابقا من 38 دولة إرسال خبراء في مجال تفكيك الألغام والتعامل مع المتفجرات، إلى أوكرانيا. ولكن فقط الجانب البولندي، وافق على تلبية الطلب.

ونوهت المقالة، بأن وزير الداخلية البولندي ماريوس كامينسكي أوعز بتشكيل "مجموعة إنسانية" من الشرطة الوطنية تضم 98 عنصرا، وهي تشمل في قوامها مختصين في تفكيك الألغام وطاقما طبيا، وكذلك العديد من المقاتلين لحراسة المجموعة. وتوجه كل أفراد المجموعة بشكل طوعي إلى أراضي أوكرانيا للمشاركة في هذه العملية الخاصة.

وأشارت الصحيفة إلى أن المجموعة البولندية، وصلت إلى أوكرانيا في بداية أكتوبر الماضي وبقيت هناك حوالي 5 أشهر.

وخلال هذه الفترة، قام أفراد المجموعة بتطهير أكثر من 342 ألف متر مربع من مختلف أنواع القذائف والتخلص من حوالي ألفي قطعة ذخيرة خطرة.

ووفقا للمعلومات المتوفرة لدى الصحيفة، لم يصب أحد من أفراد المجموعة البولندية خلال تنفيذ المهمة.

المصدر: موسكوفسكي كومسوموليتس