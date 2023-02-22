كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان تجري مناورات دفاع صاروخي ثلاثية في البحر الشرقي

أجرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، يوم الأربعاء، تدريبات دفاع صاروخي ثلاثية في المياه الدولية بالبحر الشرقي، وفق هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية.

وأفادت الهيئة بأنه تم إجراء المناورات في المياه الواقعة شرق جزيرة "أولونغ" الكورية الجنوبية، حيث تم حشد 3 مدمرات من طراز "آيجيس"، وهي مدمرة الملك "سيجونغ" العظيم الكورية الجنوبية، ومدمرة "يو إس إس باري" الأمريكية، ومدمرة قوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية "جيه إس أتاغو".

وأشارت إلى أن المناورات استمرت 5 ساعات بدءا من التاسعة صباحا، وركزت على إجراءات رصد وتتبع واعتراض الأهداف وتبادل المعلومات ذات الصلة.

كما أوضحت هيئة الأركان المشتركة في بيان قائلة: "من خلال مناورات الدفاع الصاروخي البحري هذه المرة، عززت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان التعاون الأمني ووطدت أنظمة التعامل والاستجابة بدرجة أكبر".

من جهتها، قالت القيادة الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ إن التدريبات تعزز "التشغيل البيني لقواتنا الجماعية، وتوضح قوة العلاقة الثلاثية" مع كوريا الجنوبية واليابان.

وأضافت في بيان: "هذا التعاون الثلاثي يعكس قيمنا المشتركة، وتصميمنا ضد أولئك الذين يتحدون الاستقرار الإقليمي".

وذكر مسؤول في سيئول للصحفيين أنه من بين المدمرات الثلاث، شاركت المدمرة الأمريكية فقط في الجزء الخاص بالاعتراض، بينما انضمت باقي المدمرات إلى الأجزاء الأخرى من المناورات، مثل رصد الأهداف الافتراضية.

المصدر: "يونهاب"