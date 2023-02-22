الجيش الإيراني: نرصد التهديدات بشكل جيد ومستعدون لتنفيذ مهامنا

قال نائب قائد قوات الدفاع الجوي للجيش الايراني، العميد علي رضا الهامي، ان جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية يرصد التهديدات بشكل جيد ومستعد لتنفيذ مهامه حين اللزوم.

وأوضح العميد علي رضا إلهامي قائلا: "إن تضحية قوات الجيش في زلزال مدينة خوي الأخير تذكرنا بشجاعة رجالنا فترة حرب نظام صدام البائد (الحرب العراقية الإيرانية)، حيث وقفت هذه القوات منذ ذلك الحين ضد الاستكبار وظلم الطاغوت".

وتابع: "الجيش اليوم هو رمز للاستقلال والتضحية بالنفس والشرف"، مضيفا: "كان جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية حاضرا في جميع ساحات دعم ومساعدة الشعب، واليوم أيضا، يعرف ويرصد التهديدات وسيكون جاهزا لتنفيذ مهامه بشكل كامل".

وأكد نائب قائد قوات الدفاع الجوي للجيش على أهمية النمو العلمي بين الموظفين العسكريين، متابعا: "إن إحدى متطلبات الجمهورية الإسلامية هو أن تصبح أقوى في المجالات المختلفة بما فيها الاقتصاد والثقافة والعلوم والتكنولوجيا والمجال العسكري".

المصدر: "مهر"