تقرير: إسرائيل ترفع مستوى الجهوزية لمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية

أفاد تقرير عبري بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أجرى مؤخرا 5 نقاشات سرية حول إيران، تقرر في أحدها رفع الاستعدادات والجهوزية لتنفيذ هجوم على المنشآت النووية بإيران.

وذكرت القناة "N12" أنه شاركت في هذه النقاشات النخبة الأمنية في البلاد، وشملت وزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس هيئة الأركان هرتسي هاليفي، ورئيس الموساد، ورئيس مجلس الأمن القومي، ورئيس الاستخبارات العسكرية، رئيس قسم العمليات وأيضا الرتب العملياتية من الوحدات ذات الصلة في الجيش الإسرائيلي.

وتمت الإشارة إلى أن ما طرح في النقاشات، وصل لوزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من جانب رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو، وإنه في حال لم يتمكنوا من مواجهة التطورات في ايران، فإن إسرائيل ستضطر للتصرف.

وأوضحت "N12" أن إسرائيل نقلت خلال الأيام الأخيرة رسائل إلى حركة "حماس" الفلسطينية و"حزب الله" اللبناني مفادها أن حقيقة وجود وضع سياسي "متفجر" لا تعني أن إسرائيل غير مستعدة عسكريا لكل نشاط عسكري إن كان في غزة أو لبنان أو اختراق لقنبلة، وسترد بصورة غير معهودة، ومن المتوقع أن تكون الأشهر القادمة حساسة ومعقدة، وتستعد إسرائيل لكل الاحتمالات.

المصدر: "I24"