بوتين خلال استقباله وانغ يي: علاقاتنا تسير وفق المخطط وننتظر زيارة الرئيس الصيني

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال استقبالة رئيس لجنة الشؤون الخارجية الصينية وانغ يي إن العلاقات بين البلدين تتطور وفقا لما تم التخطيط له وقد تم الارتقاء بها إلى مستويات جديدة.

وأضاف بوتين أن روسيا تنتظر زيارة الرئيس الصيني في روسيا، للمزيد من دفع العلاقات والتعاون بين البلدين.

وقال: "نحن نتفهم أن هناك جدول أعمال للسياسة الداخلية، وننطلق من أنه بعد الانتهاء منه يمكننا تنفيذ ما نخطط له من اجتماعات شخصية، مما سيعطي دفعة إضافية لتطوير علاقاتنا".

وأشار الرئيس الروسي إلى أن هناك كل الأسباب للاعتقاد بأن حجم التجارة بين روسيا والصين سيصل إلى 200 مليار دولار قبل عام 2024.

بدوره قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية الصينية، إن العلاقات بين روسيا والصين صمدت أمام ضغوط المجتمع الدولي، مؤكدا أنها تتطور بشكل مطرد.

وأوضح الدبلوماسي الصيني أن العلاقات بين روسيا والصين ليست موجهة ضد دول ثالثة، لكنها لا تخضع لضغوط من دول ثالثة.

كما أكد استعداد بكين لتعزيز التعاون الاستراتيجي مع موسكو لصالح البلدين والعالم أجمع.

المصدر: وكالات