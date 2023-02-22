روسيا والصين تؤكدان متانة العلاقات الثنائية وتطورها رغم الاضطرابات الدولية

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية الصيني وانغ يي، على متانة العلاقات بين البلدين وتطورها بشكل ديناميكي رغم الاضطرابات والوضع العالمي.

وقال لافروف، اليوم الأربعاء، خلال لقائه وانغ يي، إن موسكو وبكين على استعداد للدفاع عن مصالح بعضهما البعض.

وأضاف وزير الخارجية الروسي أن "علاقاتنا تتطور بثقة وديناميكية، وعلى الرغم من الاضطرابات الشديدة على المسرح العالمي، فإننا نظهر التضامن والاستعداد للدفاع عن مصالح بعضنا البعض على أساس احترام القانون الدولي والدور المركزي للأمم المتحدة".

بدوره قال وانغ يي، إن بكين وموسكو تفتحان باستمرار إمكانيات للتنمية والتعاون.

كما أشار إلى أن بكين تنتهج سياسة خارجية مستقلة، مؤكدا أنه سيستمر من خلال أي منصب يشغله في بذل الجهود لتعميق العلاقات بين الصين وروسيا الاتحادية.

المصدر: نوفوستي