الرئيس البولندي يعلن عن مشاكل حقيقية بسبب قطع غيار الدبابات التي تعتزم وارسو إرسالها لأوكرانيا

اشتكى الرئيس البولندي أندريه دودا من أن بلاده تعاني من نقص حاد في قطع الغيار المخصصة لدبابات "ليوبارد التي تعتزم وارسو إرسالها إلى كييف.

وقال الرئيس البولندي في تصريح صحفي إن بلاده تعاني من مشاكل خطيرة في قطع غيار دبابات "ليوبارد"، والتي من المقرر إرسالها إلى أوكرانيا، لأنها لا تستطيع الحصول عليها من ألمانيا.

وأضاف: "أنا مندهش من كلمات المستشار (أولاف) شولتس. آمل أن تكون دباباتهم جاهزة، لأنه بصراحة، نحن لدينا مشاكل خطيرة مع قطع غيار هذه الدبابات. ويتم تصنيع قطع الغيار في ألمانيا فقط، لذا فهذه مشكلة شائعة إلى حد ما. تواجه دول أخرى أيضا مثل هذه الصعوبات".

وفي وقت سابق أعرب الرئيس البولندي عن خيبة أمله وقال: "لقد سلمنا أوكرانيا عددا كبيرا جدا من دباباتنا، اتخذنا مثل هذا القرار، لأننا اعتبرنا أنه من واجبنا كجار لأوكرانيا تقديم هذه المساعدة العاجلة الضرورية. وبالتالي، قللنا إمكاناتنا الدفاعية، ومخزوناتنا".

وأضاف: "كنا نعول على أننا سنحصل على دعم من حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة وألمانيا أيضا".

وقال الرئيس البولندي: "إذا دعمنا حلفاؤنا من ألمانيا بمجموعة من الدبابات بدلا من تلك التي أعطيناها لأوكرانيا، سنكون ممتنين. كان هناك مثل هذا الوعد، والآن نسمع أن ألمانيا لا تريد الالتزام بوعدها، وهذا هو خيبة أمل لنا".

وفي وقت سابق تحدثت التقارير الإعلامية عن أن بولندا سلمت مئات من دبابات "T-72" إلى أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي