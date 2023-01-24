"بلومبرغ": ألمانيا قد تسمح لبولندا بتزويد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد" الأربعاء

كشفت مصادر لصحيفة " بلومبرغ"، بأن السلطات الألمانية قد تسمح لبولندا بإرسال دبابات "ليوبارد" إلى كييف، في وقت مبكر من يوم الأربعاء.

وقال مصدر، لم تكشف الصحيفة عن اسمه: "من المتوقع أن تمنح ألمانيا بولندا الإذن بإرسال دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا يوم الأربعاء".

وفي وقت سابق، أبلغ ممثل عن الحكومة الألمانية، أن بلاده تلقت طلبا من بولندا لتزويد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد 2"، وأضاف ممثل الحكومة أنه سيتم النظر في الوثيقة على وجه السرعة ووفقا للإجراءات المعمول بها.

ويوم الثلاثاء، قال وزير الدفاع الوطني البولندي، ماريوس بلاشتشاك، إن بولندا طلبت من ألمانيا الإذن بنقل دبابات "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا.

وتحتاج الدول إلى الحصول على إذن ألماني لرفع قيود التصدير، من أجل تزويد أوكرانيا بالدبابات الألمانية الصنع، وذكرت وسائل الإعلام الفنلندية، أنه بالإضافة إلى ألمانيا وبولندا وفنلندا، تمتلك إسبانيا واليونان والدنمارك دبابات من طراز "ليوبارد".

وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للقوات الروسية.

كما صرحت وزارة الخارجية الروسية، بأن دول "الناتو تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح، وأشار السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، إلى أن ضخ أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.

المصدر: نوفوستي + RT