لندن تدين التخريب في خطوط "السيل الشمالي"وتشجع على استمرار التحقيق

صرح ممثل البعثة البريطانية الدائمة في مجلس الأمن الدولي توماس فيبس، بأن بريطانيا تدين التخريب في خطوط أنابيب "السيل الشمالي"، وتدعم التحقيقات في ألمانيا والسويد والدنمارك.

وقال فيبس: "تدين بريطانيا أعمال التخريب ضد خط أنابيب الغاز السيل الشمالي، وترحب لندن برسالة من الدنمارك والسويد وألمانيا تبلغ الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن التحقيقات مستمرة".

وأضاف: "بريطانيا تدعم بشكل كامل هذه التحقيقات الفنية التي تجريها السلطات الوطنية المختصة وتتطلع إلى نتائجها".

وعقد مجلس الأمن اجتماعا، لمناقشة نص مشروع قرار روسيا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي يطالب بإنشاء لجنة للتحقيق في التخريب في خطوط أنابيب "السيل الشمالي".

وأضاف: "يجب على البلدان التي تقف وراء تخريب السيل الشمالي أن تعوض روسيا عن الأضرار التي لحقت بها من هذا العمل، وفي حالة السيل الشمالي، لا يمكن الشك في الدافع وراء الجريمة ومرتكبها وطريقتها".

ولفت المندوب الروسي النظر، إلى تحقيقات الدول الأوروبية التي يتم إجراؤها بهذا الشأن، وقال: "نحن لا نثق في تحقيقات الدول الأوروبية، إنها تحقيقات تهدف لمحو الآثار وتغطية الولايات المتحدة".

المصدر: نوفوستي + RT