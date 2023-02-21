الخارجية الفرنسية: باريس تأسف لقرار روسيا تعليق مشاركتها في معاهدة "ستارت"

قالت وزارة الخارجية الفرنسية، إن باريس تعرب عن أسفها لقرار موسكو، بشأن تعليق مشاركتها في معاهدة "ستارت".

وذكر الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الفرنسية، في البيان أن: "فرنسا تأسف لإعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم تعليق مشاركة بلاده في معاهدة "ستارت"".

كما دعت الوزارة موسكو، إلى "التحلي بالمسؤولية"، وأعربت عن أملها أن تعيد موسكو النظر في قرارها.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن خلال خطابه أمام الجمعية الفدرالية الروسية عن تعليق مشاركة روسيا في معاهدة "ستارت" وشدد على أن روسيا "لا تنسحب" من المعاهدة، لكنها "تعلق مشاركتها".

وأوضح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مخاطبا الجمعية الفيدرالية الروسية، أن "استمرار العمل بموجب معاهدة ستارت الجديدة، لن يكون ممكنا إلا عندما توضح الدول الأعضاء في الناتو، التي تمتلك أسلحة نووية، كيف ستؤخذ ترساناتها الاستراتيجية في الاعتبار".

وأعربت الحكومة البريطانية، سابقا عن أملها أن تعيد موسكو النظر في قرارها بشأن تعليق مشاركتها في معاهدة "ستارت".

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المصدر: غازيتا.رو