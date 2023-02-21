وسائل إعلام: العقوبات الأمريكية الجديدة ستفرض على 200 فرد وكيان من روسيا

العقوبات الجديدة، التي تخطط الولايات المتحدة لفرضها هذا الأسبوع، ستؤثر على ما يقرب من 200 من الكيانات القانونية والأفراد الروس، حسبما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال".

وبحسب الصحيفة، سيتم إدراج "الحكام وأفراد عائلات المسؤولين الروس" في قائمة العقوبات الأمريكية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم فرض تدابير تقييدية، ضد الشركات في المجمع الصناعي العسكري، والشركات العاملة في إنتاج المواد ذات الصلة، وشركات التكنولوجيا، وكذلك "الشبكات التي يزعم أنها متورطة في التحايل على العقوبات".

ومن المتوقع أن تقدم وزارة الخزانة الأمريكية قائمة عقوبات محدثة ضد روسيا هذا الأسبوع.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال خطاب ألقاه في وارسو يوم الثلاثاء، إن واشنطن وشركاءها يعتزمون الإعلان عن عقوبات جديدة ضد روسيا هذا الأسبوع.

ووفقا له، تتخذ الولايات المتحدة وحلفاؤها خطوات لجعل "روسيا تدفع" مقابل العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وفي وقت سابق، قال نائب وزير الخزانة الأمريكي أديوالي أدييمو، إن واشنطن تعتبر إحدى الأولويات، منع محاولات الالتفاف على العقوبات ضد روسيا.

بالإضافة إلى ذلك، قال إن العقوبات وضوابط التصدير، التي سيكون تأثيرها أقوى بمرور الوقت، قد أثرت على الاقتصاد والقدرات الدفاعية لروسيا، مع الاعتراف بأن الولايات المتحدة "لديها الكثير من العمل بهذا الشأن للقيام به"

المصدر: تاس