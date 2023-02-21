بيسكوف: لا خطط لاتصالات بين بوتين وبايدن

أكد السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين، لا يخطط بعد لأي اتصالات مع نظيره الأمريكي جو بايدن وسط قرار موسكو تعليق المشاركة في معاهدة "ستارت 3".

وقال المتحدث باسم الكرملين ردا على سؤال عما إذا كان الجانب الأمريكي تلقى بعد ذلك طلبات لإجراء اتصالات على مستوى الرؤساء، ما إذا كان من المقرر إجراء محادثة بين بوتين وبايدن: "لا، لقد سمعت أنا وأنت أول رد فعل على هذا القرار من الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، وهو أول رد فعل من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، لم يتم التخطيط لأي اتصالات بعد".

وأثناء خطابه أمام الجمعية الفيدرالية، اليوم الثلاثاء، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تعليق مشاركة روسيا في الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت"، مؤكدا أن بلاده لم تنسحب من المعاهدة.

وأشار إلى أنه قبل العودة إلى المناقشة، "يجب أن نفهم بأنفسنا ما الذي لا تزال تطالب به دول مثل فرنسا وبريطانيا، وكيف سنأخذ في الاعتبار ترساناتها الاستراتيجية، أي القدرة الضاربة المشتركة لتحالف شمال الأطلسي؟".

المصدر: تاس