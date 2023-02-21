باتروشيف: من المهم تعميق التنسيق الروسي الصيني على الساحة الدولية لمواجهة التقلبات العالمية

أكد سكرتير مجلس الأمن الروسي نيقولاي باتروشيف، اليوم الثلاثاء، أن تعميق التنسيق الروسي الصيني على الساحة الدولية يتسم بأهمية خاصة، وعلى وجه الخصوص في مواجهة التقلبات العالمية.

وقال باتروشيف في اجتماع مع عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وانغ يي: "في سياق الحملة التي أطلقها الغرب الجماعي لمضاعفة احتواء روسيا والصين، فإن تعميق التنسيق والتفاعل الروسي الصيني على الساحة الدولية له أهمية خاصة".

ووصف العلاقات بين روسيا والصين، بأنها في حد ذاتها قيّمة، ولا تخضع للظروف الخارجية.

ووصل وانغ يي إلى موسكو، يوم الثلاثاء، وقالت الخارجية الروسية، إن الوزير سيرغي لافروف سيلتقي مع وانغ يي يوم الأربعاء.

ووفقا لصحيفة "بلومبرغ"، يحمل عضو مجلس الدولة الصيني وانغ يي اقتراح سلام جديدا لإنهاء الصراع في أوكرانيا.

وفي وقت سابق، لم يستبعد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع وانغ يي خلال زيارته لموسكو.

المصدر: نوفوستي + RT