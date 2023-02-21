الخارجية الهندية: العلاقات بين نيودلهي وموسكو لم تتأثر بالوضع في أوكرانيا

قال وزير الخارجية الهندي، سوبرامانيام جايشانكار، إن الوضع في أوكرانيا لم يؤثر على العلاقات بين الهند وروسيا.

وأشار جايشانكار، في مقابلة مع وكالة أنباء "ANI"، ردا على سؤال حول ما إذا كانت الأزمة في أوكرانيا، قد أثرت على العلاقة بين رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وبشكل عام في الاتصالات بين البلدين، حيث قال إن، "نيودلهي تقيم علاقات جيدة مع الولايات المتحدة والدول الغربية، لكن علاقات الهند مع روسيا لم تتأثر بأي شكل من الأشكال".

ووضح جايشانكار: "نعم، لدينا علاقات مع الولايات المتحدة، مع الغرب بشكل عام، لا أعتقد أن لدينا أي سبب لتبرير ذلك، أعتقد أنه في المصلحة الوطنية، في الواقع، إذا نظرنا إلى التغييرات الكبيرة في العالم، يرجى الانتباه إلى مدى استقرار علاقاتنا مع روسيا، لذلك بالتأكيد أقول إن علاقاتنا مع روسيا جيدة على مر السنين".

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

المصدر: نوفوستي