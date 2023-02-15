روسيا مستعدة لتسليم الهند تكنولوجيا دبابة "أرماتا"

قد تتلقى دلهي من روسيا تكنولوجيات خاصة بتصنيع دبابة "ارماتا" الروسية الحديثة.

وأعربت روسيا عن استعدادها لتسليم الهند تلك التكنولوجيات أثناء تصميم وتصنيع دبابة قتالية أساسية للجيش الهندي.

أعلن ذلك نائب رئيس الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني، فلاديمير دروجوف، على هامش معرض Aero India 2023 للطيران والفضاء. وأشار إلى أن الجانب الروسي يخطط للمشاركة في التصميم المشترك للدبابة الهندية الأساسية باستخدام التكنولوجيات الروسية في مجال تطوير الدبابات. أما دلهي فتنوي طرح مناقصة دولية بهذا الشأن وتقوم حاليا بإعداد وثائق تقنية لها.

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يذكر أن "أرماتا هي دبابة روسية من الجيل الجديد لها برج مدرع غير مأهول. وتخصص الدبابة لخوض حرب شبكة مركزية، وهي قادرة على جمع معلومات الاستطلاع وتحقيق دلالة الهدف وتعديل النيران. وتم تزويد الدبابة بمنظومة الوقاية الكهربائية الميكانيكية للجيل الرابع من طراز "مالاخيت". ويبلغ وزنها 55 طنا وتتضمن أسلحتها مدفع عيار 125 ملم.

والدبابة مزودة بمحرك بقوة 1300، أو 1500 حصان. وهي مسلحة بمدفع من عيار 125 ملم، يمكن أن يحل محله مدفع 152 ملم، تبعا للاختبارات. ومن هذا المدفع يمكن إطلاق صاروخ موجّه. وتتمتع هذه الدبابة بدرجة عالية من الحماية.

وميزة أخرى لـ"أرماتا" هي نظام "أفغانيت" للحماية الدينامية. فعندما يطلق العدو النار عليها، يكتشف هذا النظام مباشرة القذيفة المتجهة نحو الدبابة، ويقوم بإطلاق قذيفة باتجاهها، الأمر الذي يؤدي إما إلى تدميرها أو حرفها عن مسارها.

جدير بالذكر أن معرض Aero India 2023 الهندي للطيران والفضاء بدأت أعماله يوم 13 فبراير الجاري وستستمر لغاية 17 فبراير.

المصدر: روسيسكايا غازيتا