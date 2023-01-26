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بوتين: نولي أهمية كبيرة لشراكتنا الاستراتيجية المميزة مع الهند

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بوتين: نولي أهمية كبيرة لشراكتنا الاستراتيجية المميزة مع الهند
Sputnik
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريتدرا مودي على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند في سبتمبر 2022
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو تولي أهمية كبيرة لعلاقات الشراكة الاستراتيجية المميزة مع الهند، معربا عن ثقته بأن يتمكن البلدان من مواصلة تعزيز التعاون الثنائي.

جاء ذلك في برقية تهنئة بعثها بوتين لنظيرته الهندية دروبادي مورمو ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي بمناسبة "يوم الجمهورية"، العيد الوطني للهند الذي يصادف اليوم 26 يناير.

وأشار بوتين في البرقية التي نشرت على موقع الكرملين، إلى النجاحات "المعروفة للجميع" والتي حققتها الهند في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والتقنية وغيرها، مضيفا أن الهند "تسهم بقسط كبير في ضمان الاستقرار والأمن الدوليين، ومعالجة القضايا المهمة على جدول الأعمال الإقليمي والعالمي".

وتابع: "نولي أهمية كبيرة لعلاقات الشراكة الاستراتيجية المميزة بين دولتينا. إنني على يقين من أننا من خلال الجهود المشتركة سنضمن استمرار تطوير التعاون الثنائي ذي المنفعة المتبادلة في جميع المجالات".

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يذكر أن الهند التي تجمعها مع روسيا العضوية في مجموعة "بريكس"، لم تتخذ موقفا عدائيا من موسكو على خلفية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، داعية إلى إيجاد حل تفاوضي للأزمة.

ورفضت الهند الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد موسكو، وقال وزير خارجيتها سوبرامانيام جايشانكار في نوفمبر الماضي، ردا على سؤال عن الضغط الغربي بموضوع سقف أسعار النفط الروسي، إن نيودلهي ترغب في الحفاظ على مزايا في العلاقات مع موسكو.

المصدر: RT

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