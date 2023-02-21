الأمم المتحدة تدعو واشنطن وموسكو للاستئناف الفوري لمعاهدة "ستارت"

دعا المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، الولايات المتحدة وروسيا لاستئناف التنفيذ الكامل لمعاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية (ستارت)، بشكل فوري.

وقال دوجاريك: "كان موقف الأمين العام واضحا دائما، يجب على الولايات المتحدة وروسيا استئناف التنفيذ الكامل لمعاهدة ستارت 3 على الفور".

ووفقا له، فإن معاهدة "ستارت 3" والمعاهدات الثنائية اللاحقة بشأن خفض الأسلحة النووية الاستراتيجية بين روسيا والولايات المتحدة ضمنت ليس فقط أمن هذه الدول، ولكن أمن المجتمع الدولي بأسره.

وأثناء خطابه أمام الجمعية الفيدرالية، اليوم الثلاثاء، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تعليق مشاركة روسيا في الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت"، مؤكدا أن بلاده لم تنسحب من المعاهدة.

وأشار إلى أنه قبل العودة إلى المناقشة، "يجب أن نفهم بأنفسنا ما الذي لا تزال تطالب به دول مثل فرنسا وبريطانيا، وكيف سنأخذ في الاعتبار ترساناتها الاستراتيجية، أي القدرة الضاربة المشتركة لتحالف شمال الأطلسي؟!".

المصدر: نوفوستي