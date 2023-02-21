خبير يعلق لـRT على واقعة أدت لتفادي اندلاع حرب عالمية مباشرة بين روسيا وأمريكا

كشف الخبير المصري في مجال الأمن القومي أحمد رفعت، سبب التنسيق بين روسيا وأمريكا خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى أوكرانيا.

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وقال الخبير المصري في تصريحات لـRT إن زيارات رؤساء الدول العظمى لها ترتيباتها بداية من أجهزة الأمن والتأمين التي تسبق الرؤساء بأيام إلى الأماكن المحتمل زيارتها وهي تتكون من عدة أجهزة تتداخل في عملياتها لمزيد من التأمين إلى نوع الطائرة التي يستقلها الرؤساء.

وأشار إلى أنه من المستحيل أن تتم زيارات لأماكن قصف وقتال وغارات بغير تنسيق على أعلى مستوى لأن أي انزلاق يهدد حياة الرئيس الزائر من الطرف الآخر - وفي مثل هذه الحالة - تعني حربا عالمية مباشرة.

وتابع الخبير المصري أحمد رفعت: "كلنا نعرف حجم التنسيق في ساحات صراعات أخرى كالحرب في سوريا وهي درجة أقل في المواجهة الروسية الأمريكية، ومع ذلك يوجد تنسيق على أعلى مستوى حتى في الطلعات الجوية تفاديا للصدام".

ونوه رفعت بأن دلالة الزيارة تكمن في أن الحرب وهي في مفترق طرق وتدخل مرحلة جديدة بدخولها للعام الثاني والروس على أبواب باخموت المفصلية التي تتحكم في ممرات المعارك يقدم الرئيس الامريكي دعما معنويا وعسكريا هائلا للرئيس الأوكراني ربما لا مثيل له في كافة حروب النصف قرن الأخير عدا الدعم الامريكي لإسرائيل في حرب أكتوبر، وهذا يعني انتهاء كل فرص مبادرات السلام الحالية واستمرار القتال بدعم بل وبتوجيه أمريكي مباشر ومن قمة الإدارة الأمريكية ذاتها.

المصدر: RT

القاهرة - ناصر حاتم