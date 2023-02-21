الخارجية الروسية تستدعي سفير بنغلاديش

استدعت وزارة الخارجية الروسية سفير بنغلاديش لدى موسكو، كامرول أحسان، على خلفية قرار سلطات بنغلاديش منع دخول السفن الروسية إلى موانئها.

وقالت الخارجية في بيان: "لفتنا انتباه رئيس البعثة الدبلوماسية إلى معلومات حول قرار سلطات بلاده، بحظر دخول السفن الروسية التي تحمل بضائع إلى بنغلاديش إلى موانئها".

وأشارت الوزارة إلى أن "قرار بنغلاديش بحظر دخول السفن الروسية إلى الموانئ لا يتوافق مع الطبيعة الودية للعلاقات وقد يؤثر على التعاون بين البلدين".

وأضافت: "هذه الخطوة غير متوافقة لطبيعة العلاقات الثنائية الودية، وقد تؤثر سلبا على آفاق تعاوننا في مختلف المجالات".

المصدر: تاس