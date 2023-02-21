مدفيديف: بتعليق معاهدة ستارت حصلت واشنطن على ما تستحقه بسياستها المعادية لروسيا

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، إنه من خلال تعليق روسيا مشاركتها في معاهدة ستارت، حصلت الولايات المتحدة على ما تستحقه جراء سياستها المعادية لروسيا.

وأضاف مدفيديف: "لقد حصلت الولايات المتحدة على ما تستحقه من خلال سياستها الغبية المعادية لروسيا، أي تعليق ستارت. لا يمكنك محاربة روسيا، وتتظاهر بأن كل شي يسير كالعادة فيما يخص الاستقرار الاستراتيجي".

The US has got what it deserved for its dumb anti-Russian policy, i.e., suspending of the New START. You can’t fight against Russia while making it seem, that with the strategic stability issues it’s business as usual. Serves you right! — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) February 21, 2023

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال خطاب أمام الجمعية الفيدرالية اليوم الثلاثاء، تعليق مشاركة روسيا في معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت".

المصدر: RT