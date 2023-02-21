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مدفيديف: بتعليق معاهدة ستارت حصلت واشنطن على ما تستحقه بسياستها المعادية لروسيا

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مدفيديف: بتعليق معاهدة ستارت حصلت واشنطن على ما تستحقه بسياستها المعادية لروسيا
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قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، إنه من خلال تعليق روسيا مشاركتها في معاهدة ستارت، حصلت الولايات المتحدة على ما تستحقه جراء سياستها المعادية لروسيا.

وأضاف مدفيديف: "لقد حصلت الولايات المتحدة على ما تستحقه من خلال سياستها الغبية المعادية لروسيا، أي تعليق ستارت. لا يمكنك محاربة روسيا، وتتظاهر بأن كل شي يسير كالعادة فيما يخص الاستقرار الاستراتيجي".

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال خطاب أمام الجمعية الفيدرالية اليوم الثلاثاء، تعليق مشاركة روسيا في معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت".

المصدر: RT

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