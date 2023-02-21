بوتين: واشنطن حاولت كسر النظام العالمي الذي تم بناؤه بعد الحرب العالمية الثانية

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن الولايات المتحدة حاولت كسر النظام العالمي الذي تم بناؤه بعد الحرب العالمية الثانية، وذلك بهدف تعزيز هيمنتها حول العالم.

وأضاف بوتين، في خطاب ألقاه اليوم أمام المجلس الفيدرالي: "إنهم هم (الأمريكيون) الذين سارعوا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، في مراجعة نتائج الحرب العالمية الثانية، لبناء عالم على الطراز الأمريكي لا يوجد فيه سوى سيد واحد".

وأوضح الرئيس الروسي أن الولايات المتحدة "للقيام بذلك بدأت بوقاحة في تدمير جميع أسس النظام العالمي، التي تم وضعها بعد الحرب العالمية الثانية لشطب تراث يالطا وبوتسدام".

وشدد على أنه بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، تحاول واشنطن ترسيخ هيمنتها العالمية "متجاهلة مصالح روسيا الحديثة والدول الأخرى أيضا".

المصدر: نوفوستي