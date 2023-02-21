بوتين لم يكشف عن خططه

أشار المحلل السياسي الروسي ألكسندر نازاروف إلى أن الخبر المهم في خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم هو تعليق مشاركة روسيا في معاهدة "ستارت".

جاء ذلك في منشور له بقناته الرسمية على تطبيق "تليغرام"، حيث تابع نازاروف أن بوتين "لم يكشف أبدا عن خططه، بما في ذلك في مثل هذه الخطابات"، وقال إن القنوات التلفزيونية الروسية أخطأت بتضخيم التوقعات بشأن هذا الخطاب، ولم يتلق المشاهدون الوضوح الذي كانوا ينتظرونه.

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من ناحية أخرى، أكد الخبير الروسي أن تعليق روسيا مشاركتها في معاهدة الحد من الرؤوس النووية الهجومية الاستراتيجية هو الخبر الأهم في خطاب اليوم، حيث كان لدى الاتحاد السوفيتي في ذروته أكثر من 41 ألف رأس نووي، وهو عدد أكثر مما تملكه جميع القوى النووية مجتمعة (كان لدى الولايات المتحدة الأمريكية 23 ألف و400 رأس نووي)، وفي عام 1990، وفقا لنازاروف، ظل لديه أكثر من 10 آلاف و500 رأس نووي.

الآن أصبح لدى روسيا 4300 رأس حربي في مخزونها النووي، منها 1500 جاهزة للاستخدام، وهي كافية لضرب الأهداف العسكرية الرئيسية للغرب، ولكن ليس لتدمير الغرب كحضارة، على حد تعبير المحلل الروسي.

وتابع نازاروف: "لقد رفع بوتين اليوم من المخاطر، وأوضح أنه في حالة اندلاع حرب مباشرة بين الغرب وروسيا، فإن دول الغرب ستدمر تماما، وتمحى من التاريخ".

كذلك كتب الخبير أنه "لا يزال هناك احتمال نظري بأن روسيا سجلت ببساطة التغيير الذي حدث بالفعل، أي أنها من الآن فصاعدا ربما لا تبدأ في زيادة عدد الرؤوس الحربية، لكن لديها بالفعل عدد أكبر من الرؤوس الحربية الجاهزة، والمركبات لإيصالها".

ويرى نازاروف أن روسيا، من حيث المبدأ، تمتلك عددا كبيرا من الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، ويمكنها زيادة عدد الرؤوس الحربية النووية إلى عشرات الآلاف في غضون سنوات قليلة.

وختم الخبير الروسي حديثه بأن ذلك يمكن أن يؤثر على الوضع على الجبهات فقط حال "استعاد الغرب رشده، وأوقف إمداد أوكرانيا باسلاح"، إلا أنه عبر عن رأيه بأنه "يشك في ذلك"، وصرح بأنه يعتقد أن تسليح الغرب لأوكرانيا سوف يستمر.

المصدر: تليغرام