تركيا.. حملة "بيتي بيتك" بضمانة الدولة تنشط للتخفيف من الأعباء على منكوبي الزلزال

أطلق فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حملة بعنوان "بيتي بيتك" تتيح لمن يمتلكون منازل إضافية تخصيصها للمتضررين من كارثة الزلزال بشكل مجاني أو تأجيرها بأسعار مناسبة.

وأشار أوقطاي أنه "يمكن للأشخاص الذين يمتلكون أكثر من منزل في تركيا سواء من المواطنين المقيمين داخل تركيا وخارجها، تخصيص منازلهم الإضافية للمتضررين من الزلزال في إطار الحملة ".

وأوضح أنه "سيكون بوسع فاعلي الخير تخصيص منازلهم إما مجانا، وإما تأجيرها بأسعار مناسبة للمتضررين من الزلزال بشكل مؤقت، وذلك بضمانة الدولة".

وأكد أن "الدولة ستضمن إخلاء المنزل بعد انتهاء الفترة المحددة وتسليمه لصاحبه، كما سيكون للمنزل تأمين لإصلاح أي أضرار تلحق به".

وذكر أن "فاعلي الخير بإمكانهم أيضا مساعدة الأسر المتضررة من الزلزال على دفع الإيجار عبر موقع إلكتروني، وبالتالي يمكن من خلال التبرعات تغطية تكاليف المنازل المؤجرة في إطار الحملة".

وذكرت السلطات أنه يمكن للراغبين بالمشاركة في الحملة من أصحاب المنازل التقدم بطلب عبر موقع إلكتروني مخصص لذلك تحت تصرفهم.

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المصدر: تركيا بالعربي