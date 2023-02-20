صادرات الأسلحة من روسيا إلى الشرق الأوسط مستقرة

صرح ممثل الخدمة الفدرالية للتعاون العسكري التقني الروسي لوكالة "نوفوستي" بأن تصدير الأسلحة الروسية إلى الشرق الأوسط مستقر، وأن محفظة الطلبات العسكرية على مستوى عال.

جاء ذلك على هامش استضافة أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة لمعرض الأسلحة الدولي IDEX-2023.

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وقال ممثل خدمة التعاون العسكري التقني إن تصدير الأسلحة الروسية إلى الشرق الأوسط مستقر تماما، ومن المتوقع كذلك أن "يظل حجم شحنات المنتجات العسكرية إلى دول الشرق الأوسط من حيث محفظة الطلبات العسكرية على مستوى عال".

ووفقا له، فكما هو الحال مع أي منطقة أخرى، تخضع صادرات الأسلحة لتقلبات دورية، بسبب الطبيعة الدورية للطلب على مثل هذه المنتجات المحددة، وعدد من العوامل الأخرى. وعلى مدى السنوات الخمس عشر الماضية، لم توقف التعاون مع دول المنطقة.

ووفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام SIPRI فقد شكلت دول الشرق الأوسط 19% من الصادرات الروسية للأسلحة الرئيسية في الفترة من 2015-2019. في الوقت نفسه، ووفقا لنتائج 2015-2019 فقد زادت روسيا حجم عمليات التسليم إلى هذه المنطقة بنسبة 30% مقارنة بفترة الخمس سنوات السابقة.

المصدر: نوفوستي