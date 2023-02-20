فضيحة قيد التحقيق.. هل اعتمدت سيئول على عراف لاختيار المقر الرئاسي؟

قالت الشرطة الكورية الجنوبية اليوم الاثنين، إنها استجوبت نائبا سابقا من المعارضة في إطار تحقيق في مزاعم تورط عراف في عملية نقل المقر الرئاسي.

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وفي وقت سابق، قدم مكتب الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول، شكوى بتهمة التشهير ضد العديد من الأشخاص، بمن في ذلك كيم جونغ ديه، النائب السابق عن حزب العدالة التقدمي الصغير.

وزعم كيم خلال مقابلات إذاعية ومقابلات على "يوتيوب" أن عرافا، يعرف باسم تشونغونغ، زار في مارس الماضي المواقع المرشحة لأن تكون المقر الرئاسي الجديد بما يشمل مقر إقامة رئيس أركان الجيش. وزعم أيضا أن العراف كان برفقة كيم يونغ هيون، رئيس جهاز الأمن الرئاسي.

وقالت الشرطة أيضا إنها تحاول الحصول على لقطات من كاميرات المراقبة لليوم الذي يزعم فيه قيام الراهب بالزيارة.

وقد نفى المكتب الرئاسي بشكل قاطع مزاعم تورط العراف في عملية نقل مقر إقامة الرئيس.

وبعد فوزه في الانتخابات الرئاسية في 9 مارس، نفذ يون وعده الانتخابي بنقل المكتب الرئاسي من البيت الأزرق إلى مبنى وزارة الدفاع السابق في يونغسان، بوسط سيئول.

كما تم تحويل مقر إقامة وزير الخارجية السابق في حي هاننام إلى مقر رئاسي جديد. وانتقل يون والسيدة الأولى كيم كيون هي إلى المقر الجديد في نوفمبر الماضي.

المصدر: يونهاب