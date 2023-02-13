كوريا الجنوبية.. استجواب رئيس أركان سابق في مزاعم تورّط عراف بقرار نقل المقر الرئاسي

أعلنت الشرطة في كوريا الجنوبية استجواب رئيس أركان سابق للجيش في إطار تحقيق بمزاعم تورط عراف في نقل المقر الرئاسي.

وقدم مكتب الرئيس يون سيوك يول في وقت سابق شكوى بتهمة التشهير ضد المتحدث السابق باسم وزارة الدفاع، بو سيونغ تشان، ومراسلين من مؤسستي "توماتو" للأخبار، وصحيفة "هانكوك إيلبو" الإخبارية، حيث زعموا أن "العراف" المعروف باسم تشيون غونغ، زار المواقع المرشحة لمقر الرئاسة بما في ذلك المقر الرسمي السابق لإقامة رئيس أركان الجيش في مارس الماضي.

وقالت وكالة شرطة العاصمة سيئول إنها استدعت مؤخرا رئيس أركان الجيش السابق نام يونغ شين لاستجوابه وآخرين، قيل إنهم كانوا في مقر إقامة نام السابق في وقت زيارة "العراف" المزعومة.

ومع ذلك قالت وكالة الشرطة إنها فشلت في الحصول على لقطات كاميرات المراقبة لليوم الذي زعمت فيه زيارة "العراف" وسيتم التأكد مما إذا كان تم حذفها بناء على الإجراءات القانونية الواجبة.

ةبعد فوز الرئيس يون في الانتخابات الرئاسية في 9 مارس، نفذ يون وعده في حملته الانتخابية ونقل المكتب الرئاسي من البيت الأزرق إلى مبنى وزارة الدفاع السابق في يونغسان، وسط سيئول.

كما تم تحويل المقر السابق لإقامة وزير الخارجية في حي هاننام إلى مقر رئاسي جديد، وانتقل يون والسيدة الأولى كيم كيون هي إلى المقر الجديد في نوفمبر.

المصدر: يونهاب