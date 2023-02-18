دو ديمانش تنقل عن ماكرون رفضه دعم هزيمة موسكو وتقول: الغرب لم يقدر صيغة ماكرون باستحالة إذلال روسيا

صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة نشرت مساء السبت، بأن باريس لم تدافع أبدا ولن تدعو أبدا إلى هزيمة روسيا.

وجاءت تصريحات الرئيس الفرنسي، في طريق عودته مساء الجمعة، من مؤتمر ميونخ للأمن، حيث دعا الحلفاء إلى تكثيف دعمهم لأوكرانيا، مؤكدا استعداد فرنسا لنزاع طويل الأمد.

وقال ماكرون في مقابلة مع صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" الأسبوعية: "لا أعتقد مثل بعض الناس، أننا بحاجة إلى هزيمة روسيا تماما، ومهاجمتها على أراضيها"، موضحا نهجه في الصراع في أوكرانيا، إنهم يرغبون في هزيمة روسيا أولا وقبل كل شيء، لكن هذا لم يكن ولن يكون أبدا موقف فرنسا".

وأوضحت الصحيفة أن دول أوروبا الشرقية الأعضاء في حلف "الناتو" والاتحاد الأوروبي تؤيد هزيمة روسيا، وتشير الصحيفة إلى أن قادة هذه الدول "لم يقدروا صيغة ماكرون التي تؤكد استحالة إذلال روسيا.

وبحسب الرئيس الفرنسي: "من الضروري أن تقوم القوات الأوكرانية بهجوم يهز الجبهة الروسية ويجبر موسكو على العودة إلى طاولة المفاوضات"، في الوقت نفسه، وبحسب ماكرون، "لن يتمكن أي من الأطراف من تحقيق نصر كامل".

وأضاف: "أعتقد أن هذا لن ينتهي عسكريا في النهاية"، متوقعا ألا يتمكن أي من الطرفين من الانتصار بشكل كامل في النزاع.

وتضيف "لو جورنال دو ديمانش": "علاوة على ذلك، ووفقا لماكرون، لا يمكن لأوكرانيا استعادة حدودها بمفردها، نظرا لعدم استعداد أي من الحلفاء لإرسال قواتهم إلى ساحة القتال".

المصدر: تاس