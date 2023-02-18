"ممتع أن يحكم أوروبا مثل هؤلاء الجهلة".. مدفيديف يسخر من تصريحات بيربوك حول "360 درجة"

علق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، على تصريحات وزيرة الخارجية الألمانية، بأن تغير موسكو موقفها بمقدار "360 درجة"، قائلا :"من الممتع أن يحكم أوروبا مثل هؤلاء الجهلة".

وفي وقت سابق، قالت بيربوك في حلقة نقاش في مؤتمر ميونخ للأمن، إنها تعتقد أن موسكو يمكن أن تغير سياستها "360 درجة" وتجعل العالم سعيدا مثل ألمانيا، وتنتقل من الحياد إلى توريد شحنات الأسلحة إلى كييف.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك: "إذا لم يغير بوتين سياسته بمقدار 360 درجة، فلا سبيل لضمان أمن أوكرانيا على المدى الطويل، في ظل حكمه".

ولم تأخذ الوزيرة في الحسبان أن الدوران "360 درجة" أن استخدام هذا التعبير في الكلام، يعني دورانا كاملا والعودة إلى نفس النقطة الأولى.

وكتب مدفيديف على "تويتر": "من المضحك للغاية أن يدير هؤلاء الجهلة أوروبا، قالت أنالينا بيربوك إنها ستكون سعيدة إذا غيرت موسكو موقفها بمقدار 360 درجة، هذا يعني، تركها كما هي.. لا تتردي أيتها الخبيرة الهندسية، هذا ما سيكون سنتمسك بموقفنا".

وافتتح مؤتمر ميونخ يوم الجمعة، وللسنة الثانية على التوالي، لا تشارك فيه روسيا، على الرغم من مخاوف عدد من السياسيين والخبراء من أن بناء الأمن والسعي من أجل السلام دون حوار مع موسكو أمر مستحيل.

وكان الموضوع الرئيسي للمؤتمر، هو الأزمة في أوكرانيا، وفي مؤتمر العام الماضي في ميونخ، هدد فلاديمير زيلينسكي، بإعادة النظر في تخلي أوكرانيا عن الأسلحة النووية.

المصدر: نوفوستي