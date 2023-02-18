على خلفية المنطاد.. بكين تستنكر "هستيريا" واشنطن وإجراءاتها الوقائية

رد وزير الخارجية الصيني على واشنطن بلهجة شديدة، مستنكرا رد فعلها "الهستيري" على تحليق منطاد صيني أسقطته بطائرة مقاتلة، وإجراءاتها الوقائية.

ووجه وانغ يي، في مؤتمر ميونخ للأمن، جملة من الاتهامات للولايات المتحدة معتبرا أن رد فعلها كان "سخيفا وهستيريا" على تحليق منطاد صيني فوق الأراضي الأميركية، وفقا لواشنطن تم إرساله للتجسس وأسقطته طائرة حربية أميركية في 4 فبراير.

وقال وانغ يي: "السماء مليئة بالمناطيد من دول مختلفة، هل تريدون إسقاطها كلها؟ هذا لا يبرهن على أن أميركا قوية"، مؤكدا أن المنطاد كان للاستخدام المدني.

وأضاف الدبلوماسي الصيني: "إسقاط المنطاد، إساءة استخدام للقوة بنسبة 100%"، مكررا القول بأنه كان مجرد منطاد بسيط لأبحاث الطقس انحرف إلى المجال الجوي الأميركي بشكل عرضي.

وتابع وانغ يي: "نحث الولايات المتحدة على عدم القيام بمثل هذه الأمور السخيفة لمجرد صرف الأنظار عن مشكلاتها الداخلية".

وقال: "طلبنا من الولايات المتحدة التعامل مع هذا الوضع بهدوء واحترافية.. لسوء الحظ، تتجاهل الولايات المتحدة هذه الحقائق وتستخدم طائرات مقاتلة متقدمة لإسقاط منطاد بصواريخها، وهو ما أراه سخيفا وهستيريا"، وفيما يتعلق بالجانب التجاري، استنكر وانغ يي، القيود الأميركية على تصدير الرقائق الإلكترونية التي تصنعها الشركات الصينية.

وقال، إن هذه القيود "حمائية 100%"، مضيفا أن الولايات المتحدة "أنانية 100% وتتصرف على نحو منفرد تماما.. وتنتهك على نحو خطير مبدأ التجارة الحرة".

وتعليقا على الأزمة في أوكرانيا، قال وانغ يي، إن بلاده هي نصيرة "السلام"، وأكد أن على موسكو وكييف "الجلوس إلى طاولة المفاوضات وإيجاد حل سياسي للنزاع".

المصدر: أ ف ب