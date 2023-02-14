البيت الأبيض: لا نسعى إلى نزاع مع الصين بعد حادث المنطاد

أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي، أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى نزاع مع الصين بعد حادث المنطاد.

وقال ردا على سؤال حول قضية المنطاد: "لا يغير ذلك من حقيقة أننا نريد تجنب الصراع مع الصين. ولا نبحث عن صراع مع الصين".

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وأضاف أن الولايات المتحدة "تريد إبقاء قنوات الاتصال مع الصين مفتوحة".

وأشار إلى رغبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، في تحسين العلاقات بين واشنطن وبكين.

وأسقط الجيش الأمريكي 4 مجسمات جوية خلال الأيام الـ8 الماضية، بما في ذلك منطاد صيني. واتهم البيت الأبيض الصين بأنها ترسل "مناطيد تجسس" إلى القارات الخمس، وتنتهك بذلك سيادة الدول.

المصدر: نوفوستي