بلومبرغ: بلينكن بصدد لقاء دبلوماسي صيني رفيع لأول مرة منذ حادث المنطاد

أفادت وكالة "بلومبرغ" بأن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بصدد لقاء كبير المسؤولين الدبلوماسيين الصينيين، وانغ يي، هذا الأسبوع لأول مرة منذ حادث إسقاط المنطاد.

وقالت مصادر مطلعة لـ"بلومبرغ"، إن بلينكن سيلتقي وانغ يي خلال مؤتمر ميونخ للأمن، الذي سيعقد خلال الفترة بين 17 و19 فبراير الجاري، في حال اتفاق الجانبين على عقد اللقاء.

ويشار إلى أن وانغ يي، الذي كان وزيرا للخارجية الصينية حتى 30 ديسمبر الماضي، يعتبر أكبر دبلوماسي في الصين منذ توليه منصب مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون الدولية للحزب الشيوعي الصيني، اعتبارا من 1 يناير الماضي.

وفي حال لقاء المسؤولين، سيكون ذلك أول لقاء على مستوى رفيع بين ممثلي واشنطن وبكين منذ التوترات بين الجانبين على خلفية حادث دخول المنطاد الصيني لأجواء الولايات المتحدة، الذي أسقطته القوات الجوية الأمريكية لاحقا.

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وكان من المقرر أن يزور بلينكن بكين الأسبوع الماضي، لكن الزيارة تم إلغاؤها على خلفية حادث المنطاد، الذي تقول واشنطن إنه كان يؤدي مهام الاستطلاع في الأجواء الأمريكية، فيما تصر بكين على أن المنطاد كان مخصصا للأرصاد الجوية، ودخل الأجواء الأمريكية بالخطأ.

وتبادلت الولايات المتحدة والصين بإرسال المناطيد إلى مختلف المناطق لأغراض التجسس.

وقالت الخارجية الأمريكية إن الصين أرسلت مناطيدها إلى عشرات الدول في القارات الخمس. وفي المقابل اتهمت الخارجية الصينية واشنطن بإرسال أكثر من 10 مناطيد إلى الأجواء الصينية منذ بداية عام 2022.

المصدر: بلومبرغ