الخبير الأمريكي جيفري ساكس لـ"RT": روسيا حذرت واشنطن من الاقتراب من الخط الأحمر والعقوبات فشلت

أكد خبير الاقتصاد بجامعة كولومبيا جيفري ساكس، أن روسيا تعتبر توسع الناتو نحو أوكرانيا وجورجيا خطا أحمر كما ترفض زعم الولايات المتحدة بأنها القوة الوحيدة المهيمنة.

وقال في مقابلة مع RT إان الأمريكيين "يعتقدون أن الهدف هو أن تكون الولايات المتحدة القوة المهيمنة في العالم، لذا فهم يقومون بالضغط في كل المسارات ... وأرادوا الضغط من أجل توسيع الناتو ليشمل أوكرانيا وجورجيا".

وأضاف أن "روسيا قالت: لا، هذا خط أحمر. إياكم من الاقتراب إلى هذا الحد". مضيفا أن الولايات المتحدة تعتقد إنها قوة عظمى كبرى تمارس الضغط.

ويتابع "لكن في النهاية أدى ذلك إلى الحرب.وأنا كمواطن أمريكي، أريد من حكومتي على أقل تقدير أن تفكر قبل القيام بشيء كهذا، لأن هذه كارثة طالت الجميع".

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ويضيف الخبير بجامعة كولومبيا "أظن أن الأمر هنا في الإيديولوجيا وأسلوب التفكير. ففي الولايات المتحدة نلاحظ على مدى 30 عاما إيديولوجية أنها القوة العظمى الوحيدة. وهذا نهج خاطئ، ذلك لأن حصة الولايات المتحدة أربعة بالمئة من عدد سكان الكوكب، فكيف لها أن تقود الـ 96 بالمئة الآخرين؟

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ويتابع "إن المشكلة في فحواها تكمن في التفكير غير الصائب وقصير النظر. الولايات المتحدة كانت ولفترة طويلة في فيتنام، وأهدَرت عقودا من الزمن دون جدوى في أفغانستان، المدمرة كليا. إذاً، برأيي إن المشكلة في أسلوب التفكير الذي يجب تصحيحه".

ويؤكد ساكس أن نهج المواجهة الذي اتبعته الإدارة الأمريكية سواء كانت ديمقراطية أم جمهورية غير فعال "انظروا إلى حجم الكوارث التي أدى إليه الفكر العدائي! خلال حياتي كانت فيتنام وكمبوديا ولاوس ونيكاراغوا وأمريكا الوسطى والعراق وسوريا وليبيا وأوكرانيا".

ويضيف "في ديسمبر 2021، أثار الرئيس بوتين رسميًا مسألة الحل السلمي، كان يقول: اسمعوا، أوقفوا توسع الناتو، واحترموا اتفاقية مينسك الثانية، فكان رد الولايات المتحدة الأمريكية: نحن لا نجري محادثات بشأن هكذا مسائل، هنا يكمن الخطأ".

ويتابع "يتم الآن ملاحظة التهديد الهائل نفسِه بين الولايات المتحدة والصين، لأنَّه مجدداً، لا يوجد تواصل بين الطرفين".

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وحول العقوبات الغربية ضد روسيا، أكد ساكس أنها فشلت.

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وقال "كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات واسعة النطاق على إيران، وفنزويلا لكن هذا لم يؤثر على نهجهما السياسي الأساسي تجاه الولايات المتحدة. ولم تؤد العقوبات ضد روسيا إلى النتائج السياسية التي كانت الولايات المتحدة تعول عليها فحسب، بل أدت أيضًا إلى ارتدادات كبيرة، كان هذا متوقعا، لقد تسببوا في اضطرابات اقتصادية كبيرة حول العالم وفي أوروبا".

المصدر: RT