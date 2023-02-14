بوتين يوضح أسباب عدم تنفيذ روسيا لقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان غير قابلة للتنفيذ في روسيا بسبب تحيزها وتمييزها.

إقرأ المزيد

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس عبر الفيديو في الاجتماع السنوي لقضاة التحكيم والمحاكم العسكرية والمحاكم ذات الاختصاص العام، حيث تابع بوتين أن بعض أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أصبحت سياسية، وأصبح هذا أمرا غير مقبول، وأشار إلى أنه كانت هناك تأملات حول عواقب انسحاب روسيا من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، إلا أن هناك ثقة في قدرة المحاكم الروسية على حماية حقوق المواطنين على نحو موثوق.

وأضاف الرئيس أن فعالية حماية حقوق المواطنين وحرياتهم من قبل المحاكم هي المفتاح لتطوير روسيا كدولة ديمقراطية قانونية، مؤكدا على حماية حقوق العسكريين الروس وعائلاتهم بالقوة الكاملة للقانون، ومشددا على أن على المحاكم النظر بعين الاعتبار لهذه القضايا.

كذلك أشار الرئيس إلى أهمية حماية الأعمال التجارية في روسيا من الملاحقة الجنائية غير المبررة، وهي قضية تحمل أهمية خاصة في سياق العقوبات العدائية من جانب الغرب.

المصدر: نوفوستي