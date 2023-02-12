بوتين يشيد ببطولة مشاة البحرية خلال سير العملية الخاصة

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ببطولة مشاة البحرية في ساحات القتال خلال سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وقال الرئيس الروسي بوتين، في مقتطفات نشرها الصحفي بافيل زاروبين، من برنامج "موسكو. الكرملين. بوتين" على قناة "روسيا -1" التلفزيونية: "مشاة البحرية يؤدون مهام.. إنهم يقاتلون ببطولة. كل من أسطول المحيط الهادئ والأسطول الشمالي".

وكان الرئيس الروسي قد صرح مؤخرا خلال اجتماع عقد مع ممثلين عن صناعة الطيران، بأن روسيا لم تبدأ القتال في أوكرانيا بل تسعى لوقفه وأن النازيين هناك وداعميهم، هم من شرعوا في القتال.

وأضاف أن القتال بدأ من قبل النازيين في أوكرانيا وأن المهمة الرئيسية الآن تهيئة كافة الظروف للحفاظ على روسيا وتنميتها وتعزيز طاقاتها، وحماية تاريخها.

المصدر: تاس