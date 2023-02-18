صحيفة: محادثات سرية بين تايوان وواشنطن في البيت الأبيض الأسبوع المقبل

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن البيت الأبيض سيجري محادثات سرية في واشنطن الأسبوع المقبل مع وزير خارجية تايوان جوزيف وو ومستشار الأمن القومي ويلينغتون كو.

ونقلت صحيفة "فاينانشيال تايمز" عن مصادر مطلعة أن الحديث يدور عن حوار دبلوماسي خاص سيكون مغلقا حتى لا يثير رد فعل غاضب من الصين.

وبحسب التقرير سيصل الوفد التايواني إلى واشنطن في نهاية الأسبوع ويلتقي مع نائب مستشار الأمن القومي جون فينر الأسبوع المقبل.

ومن المحتمل أن تشارك نائبة وزير الخارجية ويندي شيرمان في الاجتماع.

ويتزامن هذا الاجتماع مع تفاقم جديد للعلاقات بين واشنطن وبكين بسبب منطاد صيني حلق في أجواء الولايات المتحدة وتم اعتراضه وإسقاطه فوق المحيط الأطلسي.

المصدر: نوفوستي