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وفد صيني يقوم بأول زيارة رسمية إلى تايوان منذ 3 أعوام

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وفد صيني يقوم بأول زيارة رسمية إلى تايوان منذ 3 أعوام
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وصل وفد حكومي صيني إلى تايوان اليوم السبت، للمشاركة في مهرجان الفوانيس ولتعزيز الاتصالات مع إدارة مدينة تايبيه، وفقا لوكالة الأنباء المركزية بجزيرة تايوان.

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وهذه هي أول زيارة رسمية يقوم بها ممثلو بر الصين الرئيسي إلى تايوان خلال السنوات الثلاث الماضية. ويضم الوفد الذي وصل من شنغهاي، 6 أشخاص يترأسهم نائب رئيس مكتب شؤون تايوان بمدينة شنغهاي، لي شياو دونغ.

وذكرت سلطات تايبيه أن زيارة وفد شنغهاي إلى تايوان ستستمر حتى 20 فبراير الجاري.

المصدر: تاس

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