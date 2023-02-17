الجيش التايواني يعثر على "بقايا منطاد" في جزيرة نائية ويزعم أنه "صيني"

قال الجيش التايواني إنه عثر على بقايا منطاد من المحتمل أن يكون من الصين، في جزيرة نائية ذات موقع استراتيجي بالقرب من الساحل الصيني، وسط نزاع بين بكين وواشنطن حول بالونات التجسس.

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وأضاف الجيش إن قواته لاحظت في وقت متأخر من صباح أمس الخميس، في جزيرة دونجين، وهي جزء من أرخبيل ماتسو الخاضع للسيطرة التايوانية قبالة ساحل فوتشو بالصين، لاحظت شيئا غير معروف يسقط من السماء، ثم عثرت على بقايا بالون في ميدان للرماية.

ويبلغ قطر البالون حوالي متر واحد مع صندوق أدوات مميز بأحرف صينية مبسطة، وأشار الجيش إلى أنه من المحتمل أن يكون أداة رصد جوي.

وأضاف الجيش: "حدد التحقيق الأولي أن بقايا البالون كانت لأداة رصد الطقس، جمعتها الإدارات المعنية لمزيد من التقييم".

واشتكت تايوان من المضايقات المتزايدة من قبل القوات المسلحة الصينية على مدى السنوات الثلاث الماضية، بما في ذلك الطائرات المقاتلة التي تحلق بالقرب من الجزيرة، والطائرات بدون طيار التي تحلق فوق الجزر البحرية.

المصدر: رويترز