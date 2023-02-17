الصين تدعو الغرب للتفاوض مع روسيا وإنشاء هيكل أمني بالتعاون معها

أعلن مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جون، دعوة بلاده للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والناتو للجلوس إلى طاولة المفاوضات مع روسيا ومناقشة بناء هيكل أمني متوازن.

وقال تشانغ جون خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "ندعو روسيا وأوكرانيا مرة أخرى لوقف إطلاق النار وبدء محادثات السلام في أقرب وقت ممكن".

وأضاف: "يجب على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والناتو الجلوس (إلى طاولة المفاوضات) مع روسيا بهدف إجراء حوار شامل ومتعمّق على أساس مبادئ عدم قابلية الأمن للتجزئة. يجب أن يناقشوا كيفية إقامة بنية متوازنة وفعّالة ومستدامة ".

المصدر: نوفوستي