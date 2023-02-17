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استطلاع: معظم الألمان يعارضون توريد المقاتلات إلى أوكرانيا

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استطلاع: معظم الألمان يعارضون توريد المقاتلات إلى أوكرانيا
Gettyimages.ru
برلين
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تدل نتائج استطلاع جديد للرأي العام أن حوالي ثلثي الألمان لا يدعمون التوريد المحتمل للطائرات الحربية إلى أوكرانيا.

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ونشرت قناة "ARD" نتائج استطلاع الرأي العام الذي أجراه معهد "Infratest dimap"، والتي تدل على أن 64% من المشاركين في الاستطلاع يعارضون إمدادات المقاتلات الألمانية إلى أوكرانيا، في حين يدعمها 23% ويمتنع 13% عن الإجابة.

وأشار المعهد إلى أن أكبر معارضة لفكرة إمدادات الطائرات الحربية تم تسجيلها بين ناخبي حزبي المعارضة "البديل من أجل ألمانيا" (86%) وحزب اليسار (81%).

وأجري الاستطلاع للرأي العام في 14 و15 فبراير الجاري بمشاركة 1216 شخصا.

وأعلنت الحكومة الألمانية، سابقا، بضغط من حلفائها في الناتو، أنها ستنقل عددا من دبابات "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا وستسمح للدول الأخرى التي تملك هذا النوع من الدبابات بتوريدها إلى أوكرانيا. وفي المرحلة الأولى تخطط ألمانيا لنقل 14 دبابة من طراز "ليوبارد 2" لكييف.

المصدر: نوفوستي

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