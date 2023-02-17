وارسو ترفض التعليق على أنباء بشأن "الفيلق البولندي" في أوكرانيا

رفض نائب وزير الخارجية البولندي بافل يابلونسكي التعليق على أنباء بشأن إنشاء وحدة خاصة في أوكرانيا تتكون من مواطنين بولنديين.

إقرأ المزيد

وقال يابلونسكي لإذاعة "RMF FM": "لن أعلق على هذه المعلومة، إذ أنه يوجد هناك العديد من المعلومات غير الدقيقة، وغياب الدقة... يؤدي مرارا إلى ظهور معلومات مضللة".

وأشار في الوقت ذاته إلى أن العسكريين البولنديين لا يشاركون رسميا في الأعمال القتالية في أوكرانيا، مضيفا: "نزود أوكرانيا بالمعدات العسكرية ونساعدها في التدريب العسكري وعلاج الجرحى ونقدم مساعدة إنسانية، لكن الجيش البولندي لا يشارك في الحرب".

ومع ذلك اعترف نائب الوزير البولندي بأن وارسو تعرف عدد المواطنين البولنديين المشاركين في الأعمال القتالية في أوكرانيا. وتابع: "توجد لدينا معلومات حول مشاركة مواطنين بولنديين منفردين في الحرب لكن كلهم يقومون بذلك تحت مسؤوليتهم الشخصية. إنهم ليسوا جنودا للجيش البولندي وليسوا أناسا أرسلتهم الدولة البولندية.

وأفادت صحيفة "Onet" الإلكترونية، أمس الخميس، بأنه يتم في أوكرانيا إنشاء وحدة عسكرية خاصة تتكون من مواطنين بولنديين ويطلق عليها اسم "فيلق المتطوعين البولنديين".

المصدر: نوفوستي