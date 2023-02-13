رئيس الوزراء البولندي: لا نعتبر مشاركة المرتزقة البولنديين في أوكرانيا مشكلة 

صرح نائب رئيس الوزراء البولندي، وزير الدفاع ماريوس بلاشتشاك، بأنه لا يرى مشكلة في مشاركة المرتزقة البولنديين في الأعمال العسكرية الأوكرانية، ضد روسيا.

وأشار بلاشتشاك، إلى أن أعداد المرتزقة البولنديين في أوكرانيا، والتي يروج لها الإعلام، مبالغ فيها، قائلا: "هذه أعداد مصطنعة، تهدف إلى تشكيل بروباغاندا إعلامية، فنحن لا نواجه مشكلة كهذه".

وأضاف بلاشتشاك، لقناة Polsat البولندية، ردا على سؤال حول ما إذا كانت السلطات ستعاقب المرتزقة البولنديين المشاركين في العمليات القتالية في أوكرانيا، كون مشاركتهم غير قانونية، أجاب: "مشاركة البولنديين في العمليات القتالية في أوكرانيا، لا تعتبر مشكلة تستوجب العقاب".

يشار إلى أن وسائل الإعلام البولندية، نشرت مرارا، معلومات تفيد بمقتل مرتزقة بولنديين في أوكرانيا، حاملين أسلحتهم.

وفي أوائل نوفمبر، صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بمشاركة أكثر من 8 آلاف مرتزق من أكثر من 60 دولة، في صفوف القوات الأوكرانية ضد روسيا.

وأشارت زافاروفا، إلى أن أكبر مجموعات المرتزقة، وصلت إلى أوكرانيا من بولندا، والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، ورومانيا، وبريطانيا، على الرغم من حظر قوانين هذه الدول للارتزاق.

المصدر: نوفوستي