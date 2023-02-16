بعد تسع سنوات.. الرئيسة التنفيذية لشركة "يوتيوب" تستقيل من منصبها

أعلنت الرئيسة التنفيذية لشركة "يوتيوب"، سوزان ووجسيكي، عن استقالتها من منصبها بعد تسع سنوات من العمل وتعيين المدير الحالي للمنتجات، نيل موهان، مكانها.

وذكر موقع "تك كرانش" خبر استقالة الرئيسة التنفيذية لشركة يوتيوب، ووجسيكي، بعد تسع سنوات في منصبها.

وقالت ووجسيكي، في رسالتها إلى الموظفين، إنها تنوي بدء فصل جديد وتكريسه للأسرة والمشاريع الصحية والشخصية التي تحبها.

وسيتولى المدير الحالي للمنتجات، نيل موهان، مكان ووجسيكي ومنصب نائب الرئيس الأول، وستعمل ووجسيكي كمستشار لـ Google و Alphabet.

وأشارت ووجسيكي: "أخطط للدعم والمساعدة في عملية الانتقال، والتي تتضمن مواصلة العمل مع بعض فرق يوتيوب، وتدريب أعضاء الفريق، ولقاء منشئي المحتوى".

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المصدر: غازيتا.رو