لوكاشينكو: رحلة زيلينسكي آمنة إلى مينسك إذا وافق بايدن على إجراء المفاوضات

أعرب الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، عن ثقته بضمان رحلة آمنة للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إلى مينسك، إذا وافقت القيادة الأمريكية على التفاوض.

وقال لوكاشينكو: "إذا أراد بايدن، فسوف يأتي زيلينسكي.. وسوف نضمن نحن والروس رحلة آمنة وهادئة له إلى بيلاروس.. 40 دقيقة من كييف إلى مينسك، وسيكون هنا".

وفي وقت سابق، أعرب الرئيس البيلاروسي، عن استعداده لتنظيم اجتماع في مينسك بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وسيزور الرئيس الأمريكي بولندا في الفترة من 20 إلى 22 فبراير، وسيلتقي بنظيره أندريه دودا، وزعماء دول "بوخارست التسعة" (بلغاريا وجمهورية التشيك وإستونيا وهنغاريا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا).

وفي وقت سابق، ذكرت النسخة البولندية من صحيفة Dziennik Gazeta Prawna، أن زيلينسكي سيزور بولندا خلال زيارة بايدن المقبلة للجمهورية، ونقلت الصحيفة عن مصدر دبلوماسي في كييف، أن العمل جار لتنظيم زيارة زيلينسكي إلى بولندا.

المصدر: تاس