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أمين مجلس الأمن الروسي: الولايات المتحدة تريد هزيمة روسيا ولا تهتم بخسائر أوكرانيا

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أمين مجلس الأمن الروسي: الولايات المتحدة تريد هزيمة روسيا ولا تهتم بخسائر أوكرانيا
Globallookpress MFA Russia
أمين مجلس الأمن الروسي نيقولاي باتروشيف (صورة أرشيفية)
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صرح أمين مجلس الأمن الروسي نيقولاي باتروشيف بأن الدول الغربية تعتزم مواصلة المواجهة مع روسيا بهدف "هزيمتها"، على الرغم من أي خسائر بشرية في أوكرانيا.

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جاء ذلك خلال اجتماع لباتروشيف عقد في تشيليابينسك حول قضايا الأمن القومي، حيث تابع: "تخطط الولايات المتحدة الأمريكية وأتباعها لمواصلة المواجهة العسكرية، وأن يصبحوا أطرافا في النزاع. وإدراكا منهم لأن أوكرانيا تتكبد خسائر بشرية كبيرة، فإنهم لا يضعون ذلك في اعتبارهم"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة "لم تفكر أبدا في حياة الآخرين، وأطلقت العنان للحروب في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أثناء قصف يوغوسلافيا عام 1999، باستخدام ذخيرة من اليورانيوم المنضب".

وواصل باتروشيف بأن هذه السياسة أضاعت الثقة في دول الغرب الجماعي.

المصدر: نوفوستي

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