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الكرملين: روسيا لم تكن متشائمة في البداية بشأن "مينسك-2"

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الكرملين: روسيا لم تكن متشائمة في البداية بشأن
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صورة أرشيفية
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صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن روسيا لم تكن متشائمة في البداية بشأن اتفاقيات "مينسك-2".

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جاء ذلك خلال الإفادة الصحفية لبيسكوف اليوم الخميس، حيث قال إن هدف روسيا خلال المفاوضات مع كييف بشأن اتفاقيات "مينسك" هو حل الوضع مع أوكرانيا، ولم تكن موسكو "متشائمة" في البداية حول التوصل إلى اتفاقات.

وكان المساعد السابق للرئيس الروسي فلاديسلاف سوركوف، الذي كان يشرف على الملف الأوكراني، قال إنه أثناء العمل على اتفاقيات "مينسك"، لم يتوقع أحد أن يتم تنفيذها. لكن بيسكوف قال للصحفيين إن المهمة الرئيسية في البداية كانت إجبار كييف على الوفاء بالتزاماتها.

وتابع بيسكوف: "كان هناك هدف لتحقيق وتنفيذ هذه الاتفاقيات والتوصل إلى تسوية"، واقترح أن يلجأ الصحفيون إلى سوركوف للحصول على توضيح بشأن ما كان يقصده بقوله إن أحدا "لم يتوقع أن يتم تنفيذها".

المصدر: نوفوستي

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