عثرت القوات الخاصة الروسية على جملة من الوثائق، في جمهورية لوغانسك الشعبية، تظهر خطط واشنطن وسعيها على مدار السنوات الأخيرة لزعزعة استقرار مناطق دونباس.

وامتدت هذه المساعي، حسب الوثائق، على مدار السنوات الثماني الأخيرة من 2014 إلى سنة 2014، وتظهر عملا ممنهجا كانت تقوده القيادة الأمريكية عن طريق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).

وبحسب الوثائق فإن الوكالة كانت تعطي تعليمات مفصلة لإدارة عمل منظم هدفه تشويه سمعة روسيا الاتحادية في أعين السكان المحليين.

وكانت في هذا الإطار توزع منشورات بهدف التضليل وتشويه الصورة الحقيقية لما يحدث في أوكرانيا وتصور عن عمد روسيا كدولة معتدية.

وبناء على التعليمات التي وردت في الوثائق التي تم العثور عليها، فإنه يتعين على رؤساء الإدارات المحلية، العمل على أساس هذه التعليمات، التي تصدر عن ممثلي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).

كذلك سعت الإدارة الأمريكية عن طريق هذه الوكالة إلى الترويج للمثلية الجنسية تحت ستار أفكار المساواة بين الجنسين.

بالإضافة إلى ذلك تظهر أغلبية الوثائق التي تم العثور عليها وبوضوح التحريض المنهجي والمتعمد لزرع الكراهية بين مختلف الأعراق وتجاه روسيا الاتحادية.

هذا وقد تسليم المواد التي عثر عليها إلى الجهات المختصة.

تجدر الإشارة إلى أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) أسستها حكومة الولايات المتحدة في عام 1961 بمبادرة من جون كينيدي.

ورسميا تقدم الوكالة "مساعدات إنسانية طارئة ومساعدة في منع الصراعات في أكثر من مائة دولة حول العالم".

وفي عام 2019، أصدرت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية البرنامج المعادي لروسيا "لمواجهة التأثير الخبيث للكرملين".

وتخصص الوكالة أموالا "لمواجهة التضليل الإعلامي" في الفضاء الإعلامي، فضلا عن "مساعدة جيران روسيا القريبين والبعيدين في الحد من اعتمادهم على الطاقة والاقتصاد"، وفي الواقع، يهدف البرنامج إلى مكافحة وسائل الإعلام الروسية في الخارج ولا سيما شبكة "RT" ووكالة "سبوتنيك".

المصدر: RT